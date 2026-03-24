日本テレビ「news every.」の桐谷美玲キャスターが注目した暮らしに関するニュースを伝えます。24日は、「自転車“ながらスマホ”は一発アウト」についてです。◇◇◇■16歳以上が対象4月から導入「青切符」とは私自身、子どもの送り迎えなどで自転車にはたくさん乗っていて生活に欠かせないものですが、来月1日からその自転車で「青切符」による取り締まりがスタートします。まず、自転車の取り締まりについて整理します。