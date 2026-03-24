「選抜高校野球・２回戦、八戸学院光星５−４滋賀学園」（２４日、甲子園球場）八戸学院光星が競り勝ち、１４年ぶりの８強進出を決めた。逆転を許した直後の六回１死二、三塁で１番・菅沼が同点の犠飛。４−４の八回１死一、二塁では再び菅沼が決勝の左前適時打を放った。四回にも適時打を放っており、２安打３打点の活躍だった。背番号１６、２年生の菅沼は初戦の崇徳戦でも本塁打を含む３安打３打点。２戦連続で打線をけ