きょうは4月並みの暖かさになり、桜開花ラッシュとなりました。宇都宮、津、和歌山、奈良、下関、松山、福岡、大分、宮崎の9地点で開花の発表がありました。この時期の雨を桜雨と言いますが、あすは咲いたばかりの桜に雨が降りそうです。【CGで見る】雨の予想シミュレーション（25日午前6時〜26日午前3時まで）あすの雨は何時ごろから？雨の原因は、低気圧が西から進んでくるためです。九州では朝から雨となるでしょう。中国、四国