藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は25、26日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局が指される。対局を前日に控えた24日、永瀬が取材に応じた。3勝1敗からの2連敗で最終局を迎えた永瀬。「3勝3敗と拮抗（きっこう）しての最終局の舞台。注目してもらえると思う」と話した。前局から中5日な上、22日には竜王戦1組