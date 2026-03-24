５月の東京・歌舞伎座での「團菊祭五月大歌舞伎」で三代目尾上辰之助の襲名披露を行う歌舞伎俳優の尾上左近（２０）が２４日、神奈川県鎌倉市で襲名報告の墓参と取材会を行った。曽祖父の二代目尾上松緑、祖父の初代尾上辰之助が眠る墓前に手を合わせ、襲名の報告を行った左近。「あらためて尾上辰之助襲名をご報告させていただいた。見守っていてほしいというごあいさつはいたしました」と偉大な先達へのあいさつの内容を明か