＜センバツ高校野球：帝京4−9中京大中京＞◇24日◇2回戦◇甲子園16年ぶり15度目出場の帝京（東京）が10年以来の春2勝を手にすることはできなかった。一時は同点に追い付いたが、タイブレークの延長10回に5失点。勝ち越しを許し、競り負けた。同校OBのとんねるず石橋貴明（64）が敗戦した母校にエール。自身のXで「夏に期待してます！魂！！！」とポスト。19日の1回戦で沖縄尚学を4−3で撃破した際は「やった！！！校歌で涙