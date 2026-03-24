秋田市の課題解決を目指すため、県の内外の企業が考えた様々なアイデアを沼谷市長が直接評価するという、初めての取り組みが行われました。地域交通の充実や、観光客増加につなげようというアイデアが提案されました。市として初の取り組みに、意気込むトップ。秋田市沼谷市長「即決します……もう恥ずかしい…もうこれで終わりにしてください」身につけるネクタイについては、迷わずすぐ決める＝「即決」が多いという沼谷市長が