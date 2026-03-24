鈴木知事が県内の企業経営者などが集まる会合に出席し、「これから始まる秋田の挑戦」をテーマに講演しました。来年度から本格始動する人口減少問題に対応するための重点政策について民間へ理解と協力を求めました。講演会は地域の発展を目的とする団体内外情勢調査会が開いたものです。秋田支部の支部長を務める鈴木知事が、参加した企業経営者などに向けて「これから始まる秋田の挑戦」をテーマに講演しました。鈴木