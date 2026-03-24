由利本荘市にある道の駅「清水の里・鳥海郷」の直売所とレストランが4月から運営者不在となるのに伴い、24日で営業を休止しました。トイレや休憩所、駐車場はこれまで通り使えますが、道の駅の運営会社が不在となるのは県内で初めてです。国道108号沿い。由利本荘市鳥海町にある道の駅「清水の里・鳥海郷」です。年間約12万人が利用する道の駅では、農産物の直売所やレストランが運営されてきましたが、24日で営業を終了しました。