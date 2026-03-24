日本テレビ系列で現在放送中の杉咲花主演『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜よる10：00〜）。最終話が3月25日に放送予定の本作の主演・杉咲花がクランクアップを迎えた。【写真】時折かすかに見せる寂しそうな表情も印象的だった「ゆきお」の選択は…本作は、主演・杉咲花、監督／脚本・今泉力哉のタッグで贈る、考えすぎてしまう人のためのラブストーリー。杉咲花が演じる土田文菜（つちだあやな・27歳）は、2冊の小説を出