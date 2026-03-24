King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングルの表題曲「Waltz for Lily」を先行配信。また、同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】King & Prince、“運命の出会い”を描いた18thシングル表題曲「Waltz for Lily」MV） 本楽曲は、3月27日に公開される永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌。大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えた大人