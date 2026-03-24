「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念した展示イベント『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』が、7月17日から9月6日まで東京・東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催されることが発表された。 【画像あり】キラーパンサーにライドしているスクリーンショット・特典のピンバッジ3種 本イベントは、5月27日に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズの世界観を、没入型