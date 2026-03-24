全国各地の一部の教員がSNS上のグループ内で、児童らの性的な写真などを共有していた事件。3月23日、名古屋地裁で開かれた裁判で検察側は“変態教員グループ”の主犯とされる和田（旧姓森山）勇二被告（42）に対し懲役4年を求刑した。和田被告は逮捕された教員7人が参加していたSNSグループの開設者でもある。 〈変態教員グループ７人の顔写真〉“一番罪が重い”と言われている小瀬村、同じく児童のリコ&