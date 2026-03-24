テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーの飲用てれびが、3月21日に放送された「R-1グランプリ2026」について語る。 【画像】優勝したピン芸人「今井らいぱち」と家族の集合写真 過去最多のエントリー数 「すっごい苦しかった。すごいですよね、R-1って」 芸歴37年の大ベテラン・島田珠代が涙をぬぐいながらそう語る映像か