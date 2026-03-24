福岡市中央区の住宅で22日午前、建築業の男性（27）が腹部を刃物で刺されて重傷を負った事件で、福岡県警は24日、殺人未遂の疑いで、住所、職業不詳の中晃成容疑者（26）の逮捕状を取り、指名手配したと発表した。同日、顔写真を公開した。県警によると、中容疑者は身長約173センチの中肉。黒色の短髪で、事件当時は灰色の服を着ていた。事件後、県内の複数の防犯カメラに、別の人物と一緒に行動する中容疑者の姿が写っていた