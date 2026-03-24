プロ野球の開幕を2７日に控え、カープをテーマにした「カープ応援ラッピングトレイン」が公開されました。お披露目イベントには坂倉将吾選手が出席し、会場を盛り上げました。 真っ赤にラッピングされた車両の車体には、開幕投手を務める床田寛樹投手をはじめ、カープの主力6選手と球団マスコット・スラィリーがデザインされています。 電車の正面には、キャッチフレーズ「SHAKARIKI」ロゴ