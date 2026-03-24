安芸灘を震源とし県内にも大きな被害をもたらした芸予地震から3月24日で25年。広島県は、南海トラフ巨大地震への備えとして、避難計画の作成など日頃からの対策を呼びかけています。 芸予地震は2001年3月24日に発生し、マグニチュード6.7を観測。 熊野町で震度6弱、県南部の広い範囲で震度5強から5弱を記録しました。 県内では1人が亡くなり、193人がけがをしています。 震源に近い呉市では35棟が全壊するなど大きな被害