＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇24日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞大会スポンサーの丸山木材ホールディングスが展開するKISS ON THE GREENのウエアを着て臨んだ安藤百香が「66」をマーク、６アンダーで単独首位に立った。後続に２打差をつけるロケットスタートとなったが「チャンスを外したところもあったのでもっと