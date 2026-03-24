24日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比1円09銭円高ドル安の1ドル＝158円49〜50銭。ユーロは01銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円97銭〜184円01銭。米国がイランの発電所への攻撃を延期するとの観測が広まったことで、中東情勢の緊迫化への警戒感が緩和。「有事のドル買い」が後退した。市場では「前日まで進んでいた円安の反動から、持ち高を調整する動きもあった」との声