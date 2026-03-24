滋賀学園に勝利し、駆け出す八戸学院光星ナイン＝甲子園八戸学院光星が序盤からの点の取り合いを制した。3―4の六回、菅沼の左犠飛で同点。八回1死一、二塁では菅沼が左前へ勝ち越し打を放った。先発の岩崎は4回2失点。北口は終盤の反撃を封じ、5回2失点で乗り切った。滋賀学園の奥間は粘って8回5失点。打線は犠打を絡めてしぶとく得点したが、九回1死二塁の好機を生かせなかった。