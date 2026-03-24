◇第98回選抜高校野球大会2回戦八戸学院光星５―４滋賀学園（2026年3月24日甲子園）八戸学院のスーパー2年生・菅沼晴斗が決勝打を含む2安打3打点と大暴れ。今センバツ2試合で9打数5安打6打点と打線を引っ張っている。4―4の8回1死一、二塁で打席に入ると初球のスライダーを左前に勝ち越し適時打を放った。「滋賀学園さんの過去の試合を通じても、やっぱり初球は変化球から入ることが多くて、スライダーっていうのを