素材メーカー「TBM」から営業秘密にあたる技術情報を不正に持ち出したとして、警視庁に書類送検された元社員の58歳と35歳の男性2人について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は「関係証拠の内容など、諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。