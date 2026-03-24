消費者安全調査委員会（消費者事故調）は24日、スキー場のゲレンデに設置されたベルトコンベヤー状のエスカレーターに関する事故を調査すると発表した。北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で昨年12月に男児が衣服を巻き込まれ窒息死した事故を踏まえた。長野県信濃町のスキー場でも昨年2月、同種設備の事故で児童が一時意識不明となる事故があり、機器の設計や運用実態などを調べ再発防止策の提言を目指す。消費者事故調による