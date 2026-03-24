元HKT48、IZ＊ONEで女優の矢吹奈子(24)がパーソナリティーを務める文化放送「レコメン！」（水曜後10・00）の公式SNSが24日に更新され、矢吹が体調不良のため、あす25日の放送を欠席すると発表した。番組の公式Xで「矢吹奈子さんが体調不良のため明日の水曜レコメンをお休みすることになりました」と発表。代役を元HKT48でタレント・田中美久が務めることを伝え「ピンチヒッターとして田中美久さんが3時間生放送を担当します！