ホストクラブに通う女性などに現金を貸し付け、法定を超える金利を受け取ったとして警視庁に逮捕された50代と30代の男性3人について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は「関係証拠の内容など、諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。