神奈川・藤沢市の江の島で、男性が海に転落し溺れて、病院に運ばれました。24日午後4時半過ぎ、藤沢市江の島で、「友人が溺れて浮いている。意識がない」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、男性1人が5人くらいの友人と遊んでいたところ、海に落ちたということです。男性は病院に運ばれましたが、搬送時に意識はなかったということです。現場は観光スポットである第二岩屋付近とみられていて、遊泳可能なエリアだと