イラン情勢の悪化を受けて、IEA＝国際エネルギー機関が石油の消費量を節約する提言を公表しましたが、木原官房長官は「省エネの取り組みの進展度合いは国ごとに状況が異なる」と、提言の受け入れに慎重な姿勢を示しました。IEA＝国際エネルギー機関は、高騰する原油価格が消費者に与える経済的影響を緩和するため、▼公共交通機関の利用促進や、▼リモートワークの推奨など、石油の消費量を削減するために政府や企業、一般の家庭レ