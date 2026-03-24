映像に映るのは、スパイスたっぷりの真っ赤なライスに、丸々1匹の魚の素揚げが添えられた日本ではなじみがないアフリカ料理です。本格的なアフリカの料理が楽しめるこのお店、実は団地の一角にあります。いま、団地で本格的な外国料理が味わえる異国の“団地グルメ”が広がっているんです。埼玉・三郷市のみさと団地の一角にあるのはアフリカ料理専門店「リベリア アフリカン」です。厨房に立つのはリベリア出身のプリンセス・ゲフ