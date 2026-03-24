過去1200年で最悪とされる米カリフォルニア州の干ばつを生き延びたスカーレット・モンキーフラワー/Seema Sheth（CNN）過去1200年で最悪とされる米カリフォルニア州の干ばつの間、一部の野生の花の個体群が、不利な状況をものともせず生き延びた。研究者らは現在、これらの花が生き残ることができたのは「急速な遺伝的進化」の一種によるものだと考えている。このような現象が野生環境で確認されたのはこれが初めてだという。この