【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46が、4月8日にリリースする41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容が公開された。【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開コスプレ姿◆乃木坂46、41thシングルの収録内容発表本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の「41stSGアンダーライブ」本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋