【モデルプレス＝2026/03/24】Kis-My-Ft2の千賀健永が3月23日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開した。【写真】35歳STARTOイケメン「おもかげある」長髪の幼少期ショット◆千賀健永、幼少期公開23日に35歳の誕生日を迎えた千賀は「＃家族がしゃぶしゃぶ持ってきた」と家族とともに誕生日を過ごしたことを報告。バルーンなどで飾り付けられた部屋での自身の誕生日ショットなどとともに、ふわっとした長髪で腰に手を当てた