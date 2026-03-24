ブッチャー・ブラウン（Butcher Brown）は、ジャズとヒップホップの融合が一大トピックとなった2010年代に頭角を現した。そのユニークな立ち位置は、他のバンドとは一線を画すものだ。どのメンバーも演奏レベルは総じて高く、ドラムのコーリー・フォンヴィルのように、クリスチャン・スコットやカート・エリングに起用されるトップ・プレイヤーもいる。かと思えば、〈Stones Throw〉とも契約しているプロデューサー、DJハリソンの