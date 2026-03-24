さぬき市役所 さぬき市長選挙（4月19日告示、26日投開票）の立候補予定者説明会が、24日、開かれ、3つの陣営の関係者らが出席しました。 さぬき市長選挙には、24日現在、無所属で現職の大山茂樹さん(75)、無所属で新人の名和京太郎さん(61)、無所属で新人の三木重昌さん(59)の3人が立候補を表明しています。 任期満了に伴うさぬき市長選挙は2026年4月19日告示、26日に投票が行われ、即日開票されます。