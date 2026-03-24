松重豊（63＝写真）の主演映画「劇映画孤独のグルメ」のBlu-ray＆DVDが3月25日にリリースされる。そして4月3日深夜24時12分には、テレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」の新シーズンがスタート。前作のseason10から約3年半ぶりで、この春は“井之頭五郎”祭りになりそうだ。【もっと読む】松重豊は福岡の人気私立「西南学院」から明大文学部に 学費の問題で日大芸術学部は断念《昨年『劇映画孤独のグルメ』の公開も終えました