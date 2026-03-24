日本時間１８時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00 予想49.5前回50.8（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00 予想51.0前回51.9（ユーロ圏サ&#