プロボクシングのＷＢＯ世界フェザー級４位中野幹士（３０）＝帝拳＝が、５月６日に東京・後楽園ホールでＩＢＦ世界同級４位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝と対戦することが２４日、発表された。“鉄の拳”中野は昨年１１月２４日、ＩＢＦ同級挑戦者決定戦で同級３位ライース・アリーム（米国）に判定負けし、２０１８年１０月のプロデビュー以来の連勝が１４（１３ＫＯ）でストップ。今回が６か月ぶりの再起戦とな