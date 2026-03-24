◆センバツ第６日▽２回戦八戸学院光星５―４滋賀学園（２４日・甲子園）滋賀学園が接戦で敗れ、２０１６年以来の春８強入りはならなかった。１点を追う６回２死満塁で土井悠慎中堅手（２年）が左翼へ逆転の２点適時打を放つなど３度のビハインドをはね返したが、終盤に力尽きた。長崎西との初戦で登板した土田義貴と伴田蒼生（ともに３年）の状態が戻りきらず、奥間賢（けねす、３年）が先発マウンドを託された。背番号