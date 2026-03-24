ささみ3本で4人分のおかずが作れる！ リーズナブルで人気のささみ。ヘルシーでおいしいけれど、ボリュームに欠けるのが残念なところ。そこでチャレンジしてほしいのが、今回のレシピ。なんと、ささみ3本で家族4人分のつくねができるんです。ポイントは、旬の新玉ねぎをたっぷり入れること。さっそくチェックしてみてください。 野菜たっぷりでおいしいと大好評！ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「野菜たっぷり