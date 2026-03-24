気象庁は24日、2025年の大気中の二酸化炭素（CO2）の濃度が、陸上2地点と、日本付近などの洋上の観測で、過去最高を更新したと発表した。CO2は地球温暖化の主要因で、前年からの濃度増加量に拡大傾向が見られるとしている。気象庁によると、陸上の25年の平均は綾里（岩手県大船渡市）が430.3ppm、南鳥島（東京都小笠原村）が428.4ppmで、綾里は1987年、南鳥島は93年の観測開始以来、記録更新が続いている。前年からそれぞれ2.4