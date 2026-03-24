徳島市議会3月定例会は3月24日に閉会日を迎えましたが、生活保護費の国庫負担金過大請求問題をめぐって遠藤彰良市長らを刑事告発することの是非について現在も審議が続いています。徳島市議会3月定例会は24日に閉会日を迎え、総額1231億円の一般会計当初予算案など市長提出の42議案が原案通り可決されました。また、市が生活保護費の国庫負担金を過大請求していた問題では、調査を進めてきた百条委員会による調査報告書が議会に提