老若男女問わず人気のクレーンゲーム。あなたも夢中になった覚えはありませんか？そのクレーンゲームの専門店が、小松島市に3月24日、四国初出店を果たしました。オープン初日の盛り上がりの様子を取材しました。 （イオンファンタジー・永原旗人エリアマネージャー）「10円、30円、100円、この3種類の中から遊べるようになっている」 （記者）「見てください、開店前から