自分のことばっかりな旦那さん。息子に興味ないんですかね…？ことあとも「オムツ替えをしても成長できない」「俺のやることじゃない」「そんなことより大事なことがある」などと言って育児を拒否。挙句の果てに、ひとりで育児を頑張っている奥さんに資格取得を要求。いや…どこにそんな余裕があると!?【まんが】拓実の場合(ウーマンエキサイト編集部)