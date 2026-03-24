経団連の筒井義信会長は24日、中東情勢の混乱が長期間継続した場合に、政府が経済対策を策定する必要があるとの認識を示した。「会員企業の声もよく踏まえた上で（政府への要請の）適切なタイミングを見極めたい」と述べた。