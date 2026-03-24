楽天・宗山塁内野手（23）があす25日にメディカルチェックを受けることになった。仙台市内の本拠地で取材対応した石井一久GMが「箇所や全治が明日、全部メディカルチェックで出る」と説明した。宗山は20日の巨人とのオープン戦（東京ドーム）でスライディングした際に負傷。球団は部位を明かさなかったが、打撲と発表していた。大事を取り、21日の同戦から2日連続で試合前の全体練習にも参加しなかった。2年目の宗山はオープ