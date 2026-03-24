オリックスは２４日、ファンの女性“オリ姫”が推しメンを選ぶ「オリメンベスト１０」を発表した。今回のテーマは「自然体」で、１位は広岡大志内野手が選ばれた。広岡は昨年に続く１位で連覇。選出理由として「無造作な黒髪が似合う」などの意見が寄せられた。投票は２月６日から同１４日まで行われ２位は中川、３位は宮城、４位は２３日にインスタで一般女性との結婚を発表した山崎がランクイン。５位は岩崎、６位は太田、７