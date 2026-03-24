去年8月、八郎潟町役場の女性用トイレに小型カメラを設置した町の職員だった男が略式起訴されました。また、去年7月に行われた参議院選挙の不在者投票で福祉施設の入居者に特定の候補者の名前をあげ、投票に干渉した会社員も略式起訴されました。2人は罰金の略式命令を受けています。建造物侵入と性的姿態等撮影未遂の罪で略式命令を受けたのは、当時、八郎潟町の職員だった52歳の無職の男です。秋田区検察庁によりますと男は去年8