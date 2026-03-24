24時間テレビに寄せられた善意で、県内の社会福祉法人に福祉車両が贈呈されました。24日に福祉車両が贈呈されたのは、男鹿市で障害者支援施設を運営する社会福祉法人 若美福祉会です。ABS24時間テレビチャリティー委員会の委員長を務める秋田放送の胗沼秀光社長から贈呈状が手渡されました。去年8月放送の24時間テレビには、放送前後の4か月間で全国で19億円余り、県内でも350万円を超える善意が寄せられました。これ