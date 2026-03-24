県立大学で卒業式と修了式が行われました。約450人が、学んだ知識を生かしてこの先、県の内外で活躍します。今年度県立大学を卒業・修了するのは学部生365人、大学院生88人の合わせて453人です。このうち県内出身が約3割で、7割ほどは県外から進学してきました。福田裕穂学長「未来は予測するのではなく、創り出すものです。皆さん一人ひとりの選択と行動が社会の方向を形作ります。挑戦を恐れず、学びを止めず、仲間と支えあいな