去年秋にCDデビューを果たした女性が、今月、その曲を大勢の前で初披露しました。来月からは短大生。秋田民謡の魅力を発信し続ける女性の姿を追いました。高校の卒業式から2週間。県の内外の民謡大会で活躍する、秋田市の川井ふたばさん。この日、特別なステージに臨もうとしていました。去年11月、川井さんは、あるアーティストのプロデュースでCDをリリースしました。日本を代表する津軽三味線ア&