県教育庁は来年の春に公立高校の入学定員を全体で110人程度減らす方針を公表しました。学校名はまだ発表されていませんが、県内の6校が対象で地域の生徒数の減少などを踏まえて判断したと説明しています。県教育庁は、2027年度の全日制の公立高校の入学定員を、前の年度の6,268人と比べて110人程度少なくする方針を示しました。来年、卒業予定の中学生の数が148人減ることを踏まえての判断です。削減されるのは県内6つの高校で、北